Представитель МИД Китая обвинил США в технологической блокаде

Официальный представитель МИД Китая заявил, что ограничивая продажи компьютерных чипов, США занимаются технологической блокадой.

Выступая на брифинге, официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что попытки Соединенных Штатов блокировать поставки компьютерных чипов можно назвать не иначе, чем технологической блокадой.

"Попытки Вашингтона монополизировать передовые технологии обречены на провал", — сказал дипломат.

Реакция МИД Китая последовала после того, как президент США Джо Байден ввел ограничения на поставки в Китай и Россию высококлассных графических процессоров, производимых компаниями из Силиконовой долины. В администрации США такое решение объяснили высокой вероятностью переориентации чипов на военные нужды.