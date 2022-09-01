Оптовые цены на газ падают по мере того, как формируется план Европы по предотвращению зимнего энергетического кризиса
Цена на газ с поставкой в пятницу упала на 21% со вчерашней цены в 405 пенсов до 320 пенсов.
Оптовые цены на газ упали на фоне признаков того, что планы европейских лидеров по предотвращению зимнего энергетического кризиса обретают форму.
Цена на газ с поставкой в пятницу упала на 21% со вчерашней цены в 405 пенсов за баррель до 320 пенсов, поскольку Европейская комиссия подтвердила, что работает над “чрезвычайными мерами”, а правительство Германии заявило, что оно “готово” к зиме.
Ранее на этой неделе цена на сутки вперед упала с 447p за баррель после того, как Европейская комиссия заявила, что работает “в полную силу” над пакетом экстренных мер, а также изучает структурную реформу рынка электроэнергии.
Европейская комиссия заявила в четверг, что рассматривает варианты ограничения цен на энергоносители и сокращения спроса на электроэнергию в рамках своих предстоящих предложений по борьбе с резким ростом цен на энергоносители.
Опубликовано: Силивончик Алина
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