Еще раз о плюсах кофе: чем полезен для здоровья этот ароматный напиток

Есть множество причин полюбить кофе или отказаться от него. Но очередные исследования говорят в его пользу.

На основе проведенных недавно исследований выяснилось, что кофе повышает физическую и умственную активность человека и благотворно сказывается на его работоспособности.

Кроме того, оказалось, что он отлично профилактирует желчнокаменную болезнь. Если употреблять кофе каждый день, то усиливается отток желчи из желчного пузыря.

Также этот напиток помогает эффективно бороться с лишними килограммами, поскольку активизирует процессы обмена веществ.

Несмотря на явную пользу кофе, врачи рекомендуют употреблять его в меру.