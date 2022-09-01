В Испании отмечают успех введения бесплатного проездного билета в условиях инфляции

Чтобы воспользоваться этим проездным, пользователи должны внести депозит в размере 10 или 20 евро.

Почти 500 000 человек уже подали заявку на получение бесплатного проездного билета на региональные и пригородные поезда в Испании в рамках мер по поддержке покупательной способности, сообщило правительство Испании в четверг.

Это услуга, вступающая в силу в четверг сроком на четыре месяца, обеспечивает бесплатную подписку на региональные и пригородные линии общего пользования, управляемые Renfe, испанским эквивалентом РЖД.

Проект направлен на поддержку покупательной способности испанцев, сильно пострадавших от резкого роста инфляции, которая с июня превысила отметку в 10%, уровень, невиданный с середины 1980-х годов.

«По состоянию на 31 августа «полмиллиона человек зарегистрировались на веб-сайте Renfe, чтобы воспользоваться этой мерой», заявил в четверг премьер-министр Испании Педро Санчес в эфире радио Cadena Ser.

По его словам, среди них 425 тысяч уже получили бесплатный проездной. Услуга может быть продлена при необходимости после 31 декабря. По словам правительства, она касается местных сетей в пригородных районах крупных городов, таких как Мадрид, Барселона, Валенсия или Севилья, а также поездов средней дальности.

Чтобы воспользоваться таким проездным, пользователи должны внести депозит в размере 10 или 20 евро, который они затем могут вернуть, если они совершат не менее 16 поездок до конца декабря, говорится в пресс-релизе Renfe. По данным испанской железнодорожной компании, 75 миллионов поездок будут бесплатными.