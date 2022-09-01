Ежедневные занятия спортом могут навредить здоровью
Даже профессиональные спортсмены не рекомендуют тренироваться каждый день: нужно делать хотя бы однодневную паузу.
При излишних нагрузках человеческий иммунитет сильно страдает, и организм не успевает восстановиться.
Кроме того, из-за перегрузок сбивается режим дня, появляется бессонница и даже может возникнуть депрессия.
Поскольку мышцы не имеют времени на отдых и восстановление, они находятся в постоянном напряжении и тонусе. Это повышает риск их травмирования и растяжений.
Чтобы не перенапрягаться из-за ненормированных тренировок, можно их чередовать. Например, делать три силовые тренировки в неделю, перемежая их растяжками и кардиотренировками.
Хорошим вариантом кардионагрузок являются танцы и плавание.
Опубликовано: Наталья Павлова
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