Ежедневные занятия спортом могут навредить здоровью

Даже профессиональные спортсмены не рекомендуют тренироваться каждый день: нужно делать хотя бы однодневную паузу.

При излишних нагрузках человеческий иммунитет сильно страдает, и организм не успевает восстановиться.

Кроме того, из-за перегрузок сбивается режим дня, появляется бессонница и даже может возникнуть депрессия.

Поскольку мышцы не имеют времени на отдых и восстановление, они находятся в постоянном напряжении и тонусе. Это повышает риск их травмирования и растяжений.

Чтобы не перенапрягаться из-за ненормированных тренировок, можно их чередовать. Например, делать три силовые тренировки в неделю, перемежая их растяжками и кардиотренировками.

Хорошим вариантом кардионагрузок являются танцы и плавание.