Ученые объяснили, почему чай называется напитком долгожителей

Такой вывод они сделали после эксперимента с участием полумиллиона человек и продолжительностью более десяти лет.

Специалисты института онкологии американских Национальных Институтов здравоохранения оценили связь одного из самых популярных напитков и смертности от разного рода заболеваний. Ученые рассматривали черный чай, которому отдают предпочтение англичане, сообщает Вокруг света.

В исследовании, которое проводилось с помощью Британского биобанка, приняли участие около полумиллиона человек. Длилось оно на протяжении 11 лет. Большая выборка позволила ученым прийти к выводу: черный чай можно смело назвать напитком долголетия.

В эксперименте были задействованы мужчины и женщины в возрасте 40-69 лет. В начале проекта, с 2006-го по 2010-й годы, вновь прибывшие заполнили анкеты, где ответили о своих предпочтениях среди напитков. Среди участников были те, что не пьют чай вообще, и те, кто употребляет до 10 чашек чая в день.

В Биобанке хранились также данные о состоянии здоровья волонтеров. Через 11 лет после первого опроса исследователи подвели итоги. И выяснилось, что смертность была меньшей среди людей, выпивавших по две и более чашек чая в день.

А у тех, кто не пил чай, была выше вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца, инсульта, рака, респираторных заболеваний.

Результаты при этом не зависели от того, выпивает ли человек кофе.

«Черный чай богат биологически активными соединениями, способными уменьшать окислительный стресс, воспаление. Это способно защитить от таких болезней, как рак или болезни сердца», - пояснила ведущий автор исследования, эпидемиолог Национального института рака США Маки Иноуэ-Чой.

Ученые, тем не менее, не призывают всех подряд увеличить количество выпитого чая, однако результаты исследований наверняка порадуют любителей такого напитка.

Исследователи намерены продолжить опыты в этом направлении: рассмотреть различные способы приготовления чая, крепость напитка и другие параметры.