Плохой холестерин можно снизить обычной прогулкой на свежем воздухе

Начинать надо всего с десяти минут в день, и постепенно увеличивать длительность пребывания вне дома.

Недавние научные исследования подтвердили, что помимо здоровой диеты на снижение уровня плохого холестерина благотворное влияние оказывают ежедневные длительные прогулки.

Они служат отличной альтернативой занятиям в спортзале и изнуряющим физическим упражнениям. И для них ничего не требуется, кроме желания и пары удобной мягкой обуви.

Доказано, что ходьба значительно снижает риск инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, она способствует укреплению костей и похудению.

Поэтому тем людям, которые любят гулять, повезло: их физическое здоровье обещает быть в порядке!