К чему не могут привыкнуть переехавшие в Норвегию на ПМЖ

Особенно тяжело переезд дается людям из солнечных и теплых стран - их ждут разочарование и депрессия.

Норвегия - страна, занимающая первое место по индексу человеческого развития. Здесь высокие заработные платы и прекрасный соцпакет.

Однако многих эмигрантов настигает разочарование, которое в первую очередь связано с особенностями погоды и климата.

Дело в том, что дожди в Норвегии - это, можно сказать, национальное достояние. Они могут идти несколько дней, не прекращаясь ни на минуту.

А июльская температура в регионе норвежских фьордов может достигать всего лишь +10 градусов.

Кроме того, в стране явно не хватает солнца. Почти 500 тысяч норвежцев, что составляет около 10 % от всего населения, живут за Полярным кругом, где световой день предельно короткий.

Именно эти три фактора - дожди, холодный климат и темнота, оказывают негативное влияние на переселенцев.

Что касается коренных жителей, они не переживают из-за холодов: для них это норма жизни, а не повод для уныния и хандры. Норвежцы спасаются от тоски зонтами, теплыми носками и походами в горы.