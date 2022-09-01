К чему не могут привыкнуть переехавшие в Норвегию на ПМЖ
Особенно тяжело переезд дается людям из солнечных и теплых стран - их ждут разочарование и депрессия.
Норвегия - страна, занимающая первое место по индексу человеческого развития. Здесь высокие заработные платы и прекрасный соцпакет.
Однако многих эмигрантов настигает разочарование, которое в первую очередь связано с особенностями погоды и климата.
Дело в том, что дожди в Норвегии - это, можно сказать, национальное достояние. Они могут идти несколько дней, не прекращаясь ни на минуту.
А июльская температура в регионе норвежских фьордов может достигать всего лишь +10 градусов.
Кроме того, в стране явно не хватает солнца. Почти 500 тысяч норвежцев, что составляет около 10 % от всего населения, живут за Полярным кругом, где световой день предельно короткий.
Именно эти три фактора - дожди, холодный климат и темнота, оказывают негативное влияние на переселенцев.
Что касается коренных жителей, они не переживают из-за холодов: для них это норма жизни, а не повод для уныния и хандры. Норвежцы спасаются от тоски зонтами, теплыми носками и походами в горы.
Опубликовано: Наталья Павлова
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