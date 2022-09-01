Команда МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС для проведения инспекции
Конвой, состоящий, в частности, из автомобилей с аббревиатурой ООН, прибыл на Запорожскую атомную электростанцию.
Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыли на Запорожскую атомную электростанцию в четверг (1 сентября) с миссией, которая, по мнению информационных агентств, сопряжена с риском.
Агентство «Риа-Новости» опубликовало видео, на котором их колонна, состоящая, в частности, из автомобилей с логотипом ООН, прибывает на ЗАЭС, которая контролируется российскими силами и в последние недели стала объектом многочисленных бомбардировок.
Ищвестно, что миссию возглавил лично шеф МАГАТЭ Рафаэлт Гросси, в команде 14 специалистов из разных стран.
Опубликовано: Тарас Медведев
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