Команда МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС для проведения инспекции

Конвой, состоящий, в частности, из автомобилей с аббревиатурой ООН, прибыл на Запорожскую атомную электростанцию.

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыли на Запорожскую атомную электростанцию в четверг (1 сентября) с миссией, которая, по мнению информационных агентств, сопряжена с риском.

Агентство «Риа-Новости» опубликовало видео, на котором их колонна, состоящая, в частности, из автомобилей с логотипом ООН, прибывает на ЗАЭС, которая контролируется российскими силами и в последние недели стала объектом многочисленных бомбардировок.

Ищвестно, что миссию возглавил лично шеф МАГАТЭ Рафаэлт Гросси, в команде 14 специалистов из разных стран.