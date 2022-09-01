Майкл Джексон покупал наркотики и лекарства по 19 удостоверениям личности
50-летний Майкл Джексон был найден без сознания в собственном доме в Лос-Анджелесе в июне 2009 года. Причиной его смерти стала остановка сердца из-за сильнодействующего вещества.
В течение нескольких лет этот препарат вводил певцу его врач Конрад Мюррей. Его признали виновным в непредумышленном убийстве, за что он отсидел в тюрьме 4 года.
Но Джексон употреблял наркотики и лекарства в огромных дозах и до знакомства с врачом. По словам детектива полиции Лос-Анджелеса Орландо Мартинеса, певец без проблем получал препараты в любых количествах.
В 1984 году на съемках рекламы Pepsi Джексон получил сильные ожоги головы из-за пиротехнической аварии. После этого ему назначили обезболивающее, с которого и началась его зависимость.
Сам певец говорил, что постепенно все больше и больше зависел от болеутоляющих, принимал их постоянно.
Есть информация о том, что у Джексона было 19 поддельных документов для покупки лекарств и наркотиков.
Его помощник даже вел специальную книгу, в которой отмечалось, на какое имя выписан тот или иной рецепт.
Орландо Мартинес говорит, что в течение многих лет разные медицинские работники позволяли Джексону получать любые лекарства, поэтому все они виновны в его смерти.
Опубликовано: Светлана Репина
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