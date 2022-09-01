Женщина арестована после того, как обвинила чиновника Талибана в изнасиловании
Движение "Талибан" объявило, что они арестовали и вскоре вынесут приговор афганской женщине, которая в видео заявила, что высокопоставленный представитель движения "Талибан" принудил ее выйти замуж и неоднократно насиловал.
На видео женщина, представившаяся только по имени Элаха, плакала, описывая, как ее избивал и насиловал бывший представитель Министерства внутренних дел Талибов Саид Хости. Она сказала, что говорила из квартиры в Кабуле, где талибы держали ее взаперти после того, как она попыталась бежать из страны, и она умоляла о спасении.
“Возможно, это мои последние слова. Он убьет меня, но лучше умереть один раз, чем умирать каждый раз”, - сказала она.
Власти взбунтовались: “Никому не позволено оскорблять имя моджахедов или порочить Исламский эмират Афганистан и 20-летний священный джихад”, - говорилось в нем, имея в виду Талибов и их войну против возглавляемых США войск и союзного США правительства, которое бескомпромиссные повстанцы свергли чуть более года назад..
Опубликовано: Силивончик Алина
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