Пожилые люди легче переживают уход близких, чем молодые

Ученые в Германии провели эксперимент, в ходе которого выявили эту интересную закономерность.

Исследование коснулось мужчин и женщин разных возрастов. В ходе его были проанализированы данные, касающиеся более двух тысяч человек.

Результаты опросов показали, что люди, которые расстались с любимыми, ощутили снижение контроля собственной жизни в течение первого года после разрыва. Однако спустя время способность контролировать свою жизнь у них постепенно восстановилась.

Что касается смерти одного из партнеров, то здесь эффект оказался противоположным. В первый год после потери человеку кажется, что он больше контролирует свою жизнь, нежели во время совместной жизни, и это ощущение со временем только усиливается.

Но такой эффект наблюдается только у людей старшей возрастной категории, а на психику молодежи смерть любимого оказывает сильнейшее негативное воздействие.