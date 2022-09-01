Пожилые люди легче переживают уход близких, чем молодые
Ученые в Германии провели эксперимент, в ходе которого выявили эту интересную закономерность.
Исследование коснулось мужчин и женщин разных возрастов. В ходе его были проанализированы данные, касающиеся более двух тысяч человек.
Результаты опросов показали, что люди, которые расстались с любимыми, ощутили снижение контроля собственной жизни в течение первого года после разрыва. Однако спустя время способность контролировать свою жизнь у них постепенно восстановилась.
Что касается смерти одного из партнеров, то здесь эффект оказался противоположным. В первый год после потери человеку кажется, что он больше контролирует свою жизнь, нежели во время совместной жизни, и это ощущение со временем только усиливается.
Но такой эффект наблюдается только у людей старшей возрастной категории, а на психику молодежи смерть любимого оказывает сильнейшее негативное воздействие.
Опубликовано: Наталья Павлова
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