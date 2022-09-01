Ольга Бузова поздравила школьников и дала ценный совет
Певица Ольга Бузова участвовала на праздничном концерте ко дню знаний и после своего номера дала школьникам совет.
Звездная телеведущая и певица поздравила взрослых и детей с 1 сентября и посоветовала школьникам больше налегать на учебу, чтобы в будущем они могли больше и лучше реализовать себя.
«Учитесь, учитесь и еще раз учитесь! Время пройдет быстро и уже упущенные моменты наверстать не получиться, потом вы уже такое начнете говорить своим детям. Тогда уже время будет упущено», — сказала артистка.
Также певица заявила, что преимущественно в школьные годы мыслительные навыки могут развиваться максимально быстро, поэтому, лучше все выучить и наполнить себя знаниями к 30 годам. Бузова пожелала школьникам хороших оценок и жить без стресса.
Опубликовано: Силивончик Алина
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