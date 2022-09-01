Chip Tycoon обещает профинансировать тайваньскую армию в борьбе с Китаем

Основатель тайваньского производителя микросхем United Microelectronics Corp. рассказал о планах по финансированию военной подготовки миллионов граждан на Тайване для борьбы с любым потенциальным китайским вторжением.

Роберт Цао, ушедший с поста председателя UMC в 2006 году, заявил на брифинге в Тайбэе, что он пожертвует 1 миллиард тайваньских долларов (32,8 миллиона долларов) на обучение 3 млн гражданских солдат в сотрудничестве с военными и еще 300 000 опытных стрелков.

Эти средства являются частью обещания в размере 3 млрд тайваньских долларов, которое он дал в августе, чтобы помочь Тайваню защитить себя от агрессии Китая.

Цао заявил, что угрозы китайской стороны только разожгли среди тайваньцев ожесточенную ненависть к этому угрожающему врагу и общую решимость сопротивляться.

Он отметил жестокость коммунистической партии Китая по отношению к собственному народу и ее жестокое господство над такими людьми, как уйгуры, которые даже не являются китайцами.

На брифинге всего брифинга 75-летний Цао, одетый в бронежилет, также объявил, что отказывается от своего сингапурского паспорта и возвращается к тайваньскому гражданству, от которого он отказался в 2011 году.

Он сказал, что вернулся на Тайвань и умрет здесь, но не будет смотреть на то, как Китай превращает остров в еще один Гонконг.

Согласно последним результатам продолжительного исследования политических убеждений, опубликованным в июле Центром изучения выборов Национального университета Чэнчи, более 87% населения Тайваня хотят, чтобы остров оставался независимым и неподконтрольным Пекину.