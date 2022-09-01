Психологи утверждают: разрешите детям валяться в грязи, и из них вырастет самостоятельная личность
Принцип вседозволенности нужно культивировать для того, чтобы ребенок зарабатывал собственный опыт.
По утверждению специалистов, родители должны относиться к своим чадам, как к взрослым, и уважать их собственные решения.
Если ребенок решил валяться в грязи - пусть валяется, решил ходить по лужам - пусть ходит. Не нужно ему этого запрещать.
Если он промочит ноги и затем заболеет, ничего страшного. Ботинки можно поменять, простуду - вылечить.
Зато малыш поймет последствия своих поступков и затем сможет принимать самостоятельные решения.
Психологи считают, что лучше учиться на своих ошибках, чем на родительских нравоучениях.
Считается, что, зарабатывая свой первый детский опыт, малыши учатся пониманию, что можно и нельзя делать.
В будущем это поможет им определять собственные жизненные ориентиры.
При этом контроль со стороны родителей никто не отменял. Но надо не ругать детей за их поступки, а помогать им понять последствия этих поступков в спокойной и уважительной беседе.
Опубликовано: Наталья Павлова
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