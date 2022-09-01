Трамп скомпрометировал личности американских шпионов: шокирующие показания под присягой

В 38-страничном аффидевите, опубликованном 26 августа, представлены доказательства обыска ФБР в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго в которых говорится, что Трамп сотрудничал с людьми, которые шпионили в пользу США .

Важно отметить, что в показаниях под присягой говорится, что в 15 коробках с документами, возвращенными в Национальный архив, находилось 300 секретных документов.

Некоторые из этих документов, как указывается в аффидевите, могут содержать чрезвычайно конфиденциальную информацию о деятельности по сбору разведданных, потенциально компрометирующую личности иностранных граждан, которые шпионят в пользу США.

Трамп и его союзники утверждали, что ни один из документов, доставленных в Мар-а-Лаго, не был засекречен, потому что Трамп, будучи президентом, устно рассекретил все, что он хотел забрать домой незадолго до ухода с поста.