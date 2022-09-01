Инспекторы МАГАТЭ 3 часа удерживались украинскими военными на подъезде к ЗАЭС
Инспекторы МАГАТЭ, направлявшиеся на Запорожскую АЭС, сегодня были задержаны украинской армией на «три часа», сообщил представитель МАГАТЭ.
Об этом также сообщает в Twitter журналист Washington Post
«Рафаэло Гросси (генеральный директор агентства «Примечания редактора») лично вел переговоры с украинскими военными властями, чтобы иметь возможность продолжить миссию», — заявил представитель МАГАТЭ.
Российские информационные агентства только что сообщили, что инспекторы, несмотря ни на что, прибыли на АЭС.
Опубликовано: Тарас Медведев
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