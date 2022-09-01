Уйгурская община раскритиковала доклад ООН по Китаю
ООН по правам человека опубликовало отчет о Синьцзяне, в котором говорится, что широкомасштабное интернирование уйгуров в западном Китае и обращение с ними в Китае приравнены к “преступлениям против человечности”.
Правозащитные организации оценили важность этого доклада, заявив, что выводы раскрывают масштабы вреда, который Китай нанес более чем миллиону этнических меньшинств в регионе Синьцзян. Другие говорят, что окончательные результаты показывают, почему Пекин так старался предотвратить публикацию доклада.
“Обличительные выводы Верховного комиссара объясняют, почему китайское правительство изо всех сил пыталось предотвратить публикацию доклада о Синьцзяне, в котором раскрываются масштабные нарушения прав человека в Китае”, - сказала Софи Ричардсон, директор Хьюман Райтс Вотч по Китаю.
Опубликовано: Силивончик Алина
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