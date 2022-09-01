Китай разгневан докладом ООН по Синьцзяну и требует пояснений
Китай яростно отреагировал на доклад Организации Объединенных Наций о нарушениях прав человека в его северо-западном регионе Синьцзян, направленных против уйгуров и других преимущественно мусульманских этнических меньшинств.
Доклад разрабатывался в течение многих лет и был опубликован, несмотря на попытки Китая задержать или заблокировать его, осознавая, как он может подтвердить утверждения о том, что более 1 миллиона представителей этнических меньшинств были насильственно отправлены в центры, которые, по его словам, предназначались для профессиональной подготовки.
Синьцзян - обширный, но малонаселенный регион гор, лесов и пустынь на крайнем северо-западе Китая, граничащий с Россией, Пакистаном и несколькими странами Центральной Азии. Древний Шелковый путь проходил через некоторые его части, и различные национальности и китайские империи на протяжении веков контролировали его города и оазисы, а Коммунистическая партия взяла полный контроль после своей победы в гражданской войне в Китае в 1949 году.
Опубликовано: Силивончик Алина
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