Женился звезда «Игры престолов» Джек Глисон

Актер сыграл в сериале одного из наиболее нелюбимых зрителями персонажей, короля Джоффри Баратеона.

Избранницей Джека Глисона стала актриса Ройзин О’Махони, сообщает Сплетник.ру.

Свадьба состоялась в графстве Керри в Ирландии, в церемонии приняли участие только самые близкие молодоженов. О свадьбе звезды рассказал в твиттере местный священник Пэтси Линч, который выложил фото с церемонии.

Он написал, что церемония бракосочетания - "очень простая, священная и достойная". "Глисон - простой и спокойный человек", добавил священник и уточнил, что молодожены планируют устроить еще одно торжество - в Англии.

К слову, жених не пользуется соцсетями, и свою свадьбу не комментировал. О возлюбленной звезды тоже почти ничего не известно, так как Глисон личную жизнь держит в тайне.

После работы над "Игрой престолов" Глисон сказал, что не намерен продолжать актерскую карьеру, а хочет учиться в Тринити-колледже в Дублине. Не исключено, что решение принято потому, что после выхода ряда серий с его отрицательным героем, актер стал получать угрозы в соцсетях, так как король Джоффри стал предметом ненависти поклонников фильма.

В апреле также появилось сообщение, что Глисон будет сниматься в картине "На земле святых и грешников" режиссера Роберта Лоренца, где главную роль сыграет Лиам Нисо.