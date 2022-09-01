В этом учебном году российские ВУЗы ожидают 10 000 студентов из Беларуси

Белорусские абитуриетны могут рассчитывать на бюджетные места в российских учебных заведениях. Набор на платной основе тоже продолжается.

Как сообщил посол России в Беларуси Борис Грызлов, представительство Россотрудничества продолжает набор белорусских студентов.

Для них выделено 1300 бюджетных мест в ВУЗах России.

А в общей сложности российские высшие учебные заведения примут более 10 000 студентов из Республики Беларусь.

Помимо этого оценки образования белорусских студентов совместят с российскими.