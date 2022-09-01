В этом учебном году российские ВУЗы ожидают 10 000 студентов из Беларуси
Белорусские абитуриетны могут рассчитывать на бюджетные места в российских учебных заведениях. Набор на платной основе тоже продолжается.
Как сообщил посол России в Беларуси Борис Грызлов, представительство Россотрудничества продолжает набор белорусских студентов.
Для них выделено 1300 бюджетных мест в ВУЗах России.
А в общей сложности российские высшие учебные заведения примут более 10 000 студентов из Республики Беларусь.
Помимо этого оценки образования белорусских студентов совместят с российскими.
Опубликовано: Храмова Оксана
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