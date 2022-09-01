В Гамбурге начался лизинг велосипедов для госчиновников
Государственные служащие в земле Шлезвиг-Гольштейн с четверга могут арендовать служебный велосипед, сообщает немецкое агентство печати.
«Таким образом, как работодатель, мы вносим свой вклад в революцию мобильности», — пояснила министр финансов региона Моника Хайнольд. Правительство стремится сделать услугу доступной для работников государственного сектора, но до сих пор не было достигнуто соглашение с профсоюзами о необходимом коллективном договоре, сказал Хайнольд. Она надеется, что это произойдет в ближайшее время.
Модель лизинга предусматривает, что государство выдает своим работникам велосипед или электровелосипед стоимостью от 750 до 6000 евро на три года. Ежемесячная ставка варьируется в зависимости от стоимости велосипеда и вычитается из брутто-зарплаты.
«Это создает налоговые преимущества для сотрудников», — пояснили в министерстве.
Кроме того, в комплект входит комплексная страховка и пакет технического обслуживания с ежегодным осмотром байка у дилера. Велосипед можно использовать как для бизнеса, так и в личных целях.
Опубликовано: Тарас Медведев
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В Гамбурге начался лизинг велосипедов для госчиновников
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