Немецкие политики призывают к панихиде по Горбачеву в Берлине у Бранденбургских ворот

Некоторые говорят, что было бы трусостью не поехать на государственные похороны Михаила Горбачева. Другие считают, что такая поездка в настоящее время невозможна.

От немецких политиков раздаются межпартийные призывы к проведению памятного мероприятия по советскому президенту Михаилу Горбачеву в Германии. «В Германии должен быть организован траур по Михаилу Горбачеву», — сказал глава ХСС Маркус Сёдер газете Münchner Merkur. «Германия многим ему обязана, он один из отцов воссоединения и дал свободу миллионам людей. Германия должна это оценить».

Левый политик Грегор Гизи также призывает провести памятное мероприятие в Германии. «Должно быть особое поминовение, потому что Михаил Горбачев внес важный вклад в дело мира, разоружения и единства Германии», — сказал Гизи «Шпигелю». В любом случае могло бы состояться памятное мероприятие, «на котором проясняется разница между (нынешним президентом России Владимиром) Путиным и Горбачевым».

В интервью новостному каналу WELT высокопоставленный дипломат Вольфганг Ишингер призвал к независимой оценке покойного. «Я думаю, было бы хорошо, если бы Федеративная Республика Германия организовала свою собственную большую торжественную церемонию памяти», — сказал бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности. Он предположил, что это поминовение может быть организовано федеральным правительством или федеральным президентом у Бранденбургских ворот.