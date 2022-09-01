Чичерина отказалась выступить в Уфе на патриотическом концерте из-за слухов о высоких гонорарах

Звезда должна была спеть на фестивале «Боевая высота», ее планировалось заселить в лучший номер.

Выступление коллектива Юлии Чичериной отменили на фестивале патриотической песни в Уфе, сообщает Рамблер со ссылкой на UFA1.RU и организаторов концерта "Боевая высота".

По данным издания, певица отказалась ехать из-за слухов о ее якобы многомиллионном гонораре.

Согласно сайту госзакупок, Юлию Чичерину планировалось поселить в лучшем номере 5-звездочного отеля.

А всего на фестиваль - потратить 5,5 млн рублей.

Ранее Чичерина выступала перед солдатами - участниками специальной операции России на Украине, а также в госпитале в Екатеринбурге.