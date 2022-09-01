Сухогруз столкнулся с газовым танкером у берегов Гибралтара, произошла утечка нефтепродуктов

Большое количество тяжелой нефти вылилось в море с грузового судна, севшего на мель у берегов Гибралтара в четверг. Судно длиной 178 метров ранее столкнулось с газовым танкером.

Топливо вытекло из двух вентиляционных отверстий баков сухогруза «OS 35», сообщила газета «Гибралтарская хроника» со ссылкой на начальника гавани британской заморской территории на южной оконечности Испании.

На фотографиях видно, как нефтяное пятно длиной в несколько сотен метров растекается вокруг корабля за пределами развернутых нефтяных заграждений. Второй нефтяной барьер был проложен прямо перед пляжем Каталонского залива на восточной стороне Скалы Обезьян, как еще называют Гибралтар.

По данным правительства Гибралтара, до сих пор 215 тонн мазута, 250 тонн дизельного топлива и 27 тонн смазочного масла не были откачаны. Кроме того, спасение корабля стало еще сложнее и, вероятно, займет недели. Соответственно, корпус сильно покоробился, потому что на земле лежала только носовая часть, уже замытая водой. Сжатие корпуса корабля также могло ослабить уплотнения на вентиляционных отверстиях бака. Как пишет газета, теперь дайверы снова смогли их запечатать.

Корабль под флагом Тувалу рано утром во вторник по неизвестным причинам столкнулся с стоявшим на якоре танкером со сжиженным газом. В борту корабля ниже ватерлинии образовалась дыра размером четыре на десять метров. Когда корабль начал тонуть, его намеренно посадили на мель на мелководье к востоку от Гибралтара примерно в 700 метрах от берега.

24 моряка на борту уже сняты с корабля — существует риск, что грузовое судно может разломиться на две части. Никто не пострадал.