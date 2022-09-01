Бархатцы отцвели: эксперты подсказали, как с их помощью можно улучшить почву в огороде

Это одни из самых популярных цветов, которые цветут с ранней весны и до поздней осени почти на каждом участке.

Опытные дачники знают: у этих цветов - две жизни. Они радуют своим ярким цветением с мая по сентябрь, но и потом могут принести немалую пользу.

Если перекопать грядки с измельченными кустиками бархатцев, грунт будет обеззаражен минимум года на два. Кроме того, такая процедура насытит землю полезными веществами.

Бархатцы при перекопке можно (и нужно!) вносить под такие культуры, как морковь, чеснок, лук, капуста, томаты. Очень полезны такие добавки и клубничным грядкам, которые часто страдают от вредителей и болезней.

В междурядья клубники тоже можно прикопать измельченную ботву бархатцев, и это тоже будет полезно ягоднику. При уборке бархатцев осенью желательно срезать надземную часть, а корни цветов - оставить в земле.

Надземную часть также можно использовать для укрытия многолетних цветов на зимовку. К примеру, - лилий: если их накрыть на зиму бархатцами, они хорошо перезимуют и их не повредят грызуны.

Полезно прикопать срезанные кусты этих цветов в приствольный круг яблони - для обеззараживания почвы. Можно добавить их в компостную кучу, но прежде - хорошо измельчить.

В компостной куче бархатцы полезны тем, что не дают шанса бактериям и личинкам майского жука, которые любят откладывать яйца именно в компосте.