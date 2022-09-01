Путин дал понять, что миссия России на Украине — уничтожить антироссийский анклав

По словам президента России СВО решает задачу по прекращению войны Киева против Донбасса, а также снимает угрозы, появившиеся в 2014 году в отношении самой России.

«После государственного переворота на Украине в 2014 году жители Донецка, Луганска в значительной своей части, Крыма не захотели признать переворот. Это не детская тема, но она достаточно понятная»,- отметил российский лидер.

С тех пор, напомнил он, идет непрекращающаяся война против Донбасса.

«Задача, миссия наших солдат, ополченцев Донбасса — эту войну прекратить, защитить людей. Конечно, защитить саму Россию, потому что на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране», - сказал президент.

В этой связи он назвал защитников Донбасса и военнослужащих ВС России, всех участников СВО – защитниками России.

Владимир Путин находится с рабочим визитом в Калининграде, где сегодня прозвучит еще целый ряд важных заявлений.