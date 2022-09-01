В Японии свадьба возможна только со сменой фамилии

Согласно японским законам, при регистрации брака один из супругов обязательно должен поменять фамилию.

У пары есть выбор: взять фамилию мужа или жены. Но после бракосочетания их фамилии в любом случае должны быть одинаковыми.

Как и в постсоветских странах, фамилию чаще всего меняет жена. Однако бывают и спорные ситуации.

Например, родители невесты могут возражать против того, чтобы девушка взяла фамилию жениха.

В этом случае остается только один выход: супруг меняет свою фамилию. В ином случае бракосочетание невозможно.

Интересно, что закон о единой фамилии был принят в 1889 году. Несколько позднее было разрешено выбирать, кто из молодоженов поменяет свою фамилию.

Но у японцев есть и некоторые хитрости, если ни один из супругов не намерен менять фамилию. В такой ситуации брак заключается за границей, например, в США.

При этом опросы показывают, что почти половина японцев считает этот закон устаревшим и выступает за его отмену.