В Японии свадьба возможна только со сменой фамилии
Согласно японским законам, при регистрации брака один из супругов обязательно должен поменять фамилию.
У пары есть выбор: взять фамилию мужа или жены. Но после бракосочетания их фамилии в любом случае должны быть одинаковыми.
Как и в постсоветских странах, фамилию чаще всего меняет жена. Однако бывают и спорные ситуации.
Например, родители невесты могут возражать против того, чтобы девушка взяла фамилию жениха.
В этом случае остается только один выход: супруг меняет свою фамилию. В ином случае бракосочетание невозможно.
Интересно, что закон о единой фамилии был принят в 1889 году. Несколько позднее было разрешено выбирать, кто из молодоженов поменяет свою фамилию.
Но у японцев есть и некоторые хитрости, если ни один из супругов не намерен менять фамилию. В такой ситуации брак заключается за границей, например, в США.
При этом опросы показывают, что почти половина японцев считает этот закон устаревшим и выступает за его отмену.
Опубликовано: Светлана Репина
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