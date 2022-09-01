Международные резервы России за неделю уменьшились на 7,2 миллиарда долларов
Отметим, что 26 августа они МР России составляли 566,8 миллиарда долларов, а неделей ранее – 19 августа 574 миллиарда долларов.
Всего за неделю с 19 по 26 августа из резерва «утекло» 7,2 млрд долларов или 1,3 процента от его общего объема.
Международные резервы составляют: золото, средства в иностранной валюте и другие активы для проведения международных финансовых операций.
Опубликовано: Тарас Медведев
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