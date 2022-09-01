Международные резервы России за неделю уменьшились на 7,2 миллиарда долларов

Отметим, что  26 августа они МР России составляли 566,8 миллиарда долларов, а неделей ранее – 19 августа 574 миллиарда долларов.

Всего за неделю с 19 по 26 августа из резерва «утекло» 7,2 млрд долларов или 1,3 процента от его общего объема.

Международные резервы составляют:  золото, средства в иностранной валюте и другие активы для проведения международных финансовых операций.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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