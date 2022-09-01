В Вильнюсе закрыли дело в отношении Горбачева, связанного с событиями 13 января 1991 г

1 сентября представитель районного суда Вильнюса Ауримас Жукаускас заявил: дело первого президента СССР больше рассматриваться не будет.

В 2022 году против Михаила Горбачева был подан гражданский иск со стороны родственников четырех жертв событий, случившихся в литовской столице в 1991 году.

Речь идет о столкновении сторонников независимости Литвы и советских военнослужащих.

Истцы заявили, что Горбачев, имевший на тот момент полномочия Главнокомандующего Вооруженными силами СССР, должен отвечать за произошедший инцидент.

Однако теперь дело в отношении Михаила Сергеевича числится закрытым. Ауримас Жукаускас:

«Иск подан против конкретного лица, бывшего президента Советского Союза, после его смерти правопреемство невозможно»

М. С. Горбачев также был привлечен как свидетель по уголовному делу о событиях в Вильнюсе. Он был вызван в суд в январе 2017 года отправленной по почте повесткой в адрес Фонда Горбачева.

Президент выслал в ответ подписанное уведомление о получении повестки, но в суде так и не появился. Процесс завершился в 2019 году.

Единственный президент Советского Союза скончался 30 августа, не дожив до 92 лет. Горбачев тяжело болел, у него были проблемы с почками.

В больницу он прибыл в день смерти сам, намереваясь планово обследоваться.

Прощаться с первым президентом СССР будут в Колонном зале Дома Союзов в центре российской столицы. Хоронить легендарного политика собираются на Новодевичьем кладбище.

Процедура прощания будет проведена протокольной службой администрации президента России.

31 августа Владимир Путин передал соболезнования близким в связи со смертью Михаила Сергеевича.

По мнению действующего президента РФ, Горбачев - знаковая политическая фигура, заметно повлиявшая на ход мировой истории.