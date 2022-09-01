Большой урожай на будущее: специалисты подсказали, как подготовить крыжовник к зиме

Грамотная обрезка, правильная подкормка, полив и другие меры продлевают жизнь кустарника и сохраняют его урожайность.

Чтобы крыжовник радовал здоровьем и урожаем, растению нужно уделить внимание осенью. Прежде всего - подкормить. Для этого очистить под кустами землю от сорняков, перекопать ее и внести удобрения.

Какие именно? Из расчета под каждый куст надо внести: 10 кг перепревшего навоза или компоста, 20 гр. сульфата, 30 гр. двойного суперфосфата и 200-300 гр. древесной золы.

Полезно осенью мульчировать почву под кустами крыжовника. Для этого надо использовать смесь перегноя и золы, толщина покрытия должна быть около 10 см.

Примерно за месяц до первых морозов нужно щедро напоить каждый куст: для взрослого достаточно 3 ведра воды, для молодого - втрое больше. Для полива нужно проделать бороздки (глубиной 12-15 см) вокруг каждого куста. Это позволит воде быстрее добраться до корней.

Также нужно по осени позаботиться о здоровье крыжовника. Например, в деле профилактики грибковой инфекции - обработать кустарник 3-процентным раствором железного купороса либо бордоской жидкостью (1-3-процентной).

Против мучнистой росы можно использовать пищевую соду, приготовив из неё 5-процентный раствор. Для этих целей можно использовать и готовое средство - Топаз. Осенью можно взять двойную дозу этого препарата – 4 мл смешать с 10 л воды.

А в целях борьбы с пилильщиком - прибегнуть к помощи инсектицидов Карбофос, Инта-Вир, Акробат, Каратэ (по инструкции). При наличии небольшого количества паутинного клеща - применить зольный раствор (1 кг на 10 л воды). Этим составом можно не только опрыскать кусты, а и полить их.

Еще один важный шаг - обрезка крыжовника. К ней надо приступать, когда растение сбросит свою листву. В первую очередь необходимо удалить больные, засохшие побеги. А также те, которые касаются земли.

Кроме того, надо вырезать возрастные, толстые ветки, которые уже не очень хорошо плодоносят. И - обратить внимание на середину куста: там не стоит оставлять большое количество молодых побегов. Надо оставить только 6-8 самых лучших, а остальные - удалить. Также нельзя оставлять ветки, которые растут внутрь кроны.

Оптимальный наклон среза побегов - 45 градусов. Кроме того, надо помнить, что ветки обрезают на 5 мм выше плодовой почки. А чтобы кусты не загущались, обрезать побеги над почкой, которая находится на наружной стороне ветки.