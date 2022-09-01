У Майка Тайсона были «черная мама» и «белая мама»

Знаменитый боксер Майк Тайсон очень любил свою мать Лорну Смит, а она прохладно относилась к сыну, била его и давала алкоголь, чтобы он лучше спал. Отца у мальчика не было.

Детство Тайсона проходило в криминальном районе. Он быстро стал членом одной из группировок, был известен своими жестокими драками.

В итоге мальчик попал в школу для несовершеннолетних преступников. Учитель физкультуры познакомил его с тренером по боксу Константино Д’Амато.

Он стал для Тайсона практически вторым отцом, а его жена Камилла Иващук – «белой мамой». Ее родители иммигрировали из Западной Украины и взяли фамилию Эвалд. Она так и не стала законной супругой Константино, но они вместе прожили всю жизнь.

Камилла была прекрасной хозяйкой. Она умело распределяла обязанности среди учеников тренера и очень хорошо к ним относилась.

Впоследствии Тайсон говорил, что Камилла научила его уважать людей, общаться с ними, соблюдать дисциплину и даже готовить себе еду.

Когда родная мать Майка умерла, он попросил Камиллу быть его матерью, и она согласилась. Константино Д’Амато усыновил Майка, когда ему было 15 лет.

Именно Камилла разделила с боксером его триумф, когда в 20 лет он стал чемпионом мира. К сожалению, Константино не дожил до этого момента.