У Майка Тайсона были «черная мама» и «белая мама»
Знаменитый боксер Майк Тайсон очень любил свою мать Лорну Смит, а она прохладно относилась к сыну, била его и давала алкоголь, чтобы он лучше спал. Отца у мальчика не было.
Детство Тайсона проходило в криминальном районе. Он быстро стал членом одной из группировок, был известен своими жестокими драками.
В итоге мальчик попал в школу для несовершеннолетних преступников. Учитель физкультуры познакомил его с тренером по боксу Константино Д’Амато.
Он стал для Тайсона практически вторым отцом, а его жена Камилла Иващук – «белой мамой». Ее родители иммигрировали из Западной Украины и взяли фамилию Эвалд. Она так и не стала законной супругой Константино, но они вместе прожили всю жизнь.
Камилла была прекрасной хозяйкой. Она умело распределяла обязанности среди учеников тренера и очень хорошо к ним относилась.
Впоследствии Тайсон говорил, что Камилла научила его уважать людей, общаться с ними, соблюдать дисциплину и даже готовить себе еду.
Когда родная мать Майка умерла, он попросил Камиллу быть его матерью, и она согласилась. Константино Д’Амато усыновил Майка, когда ему было 15 лет.
Именно Камилла разделила с боксером его триумф, когда в 20 лет он стал чемпионом мира. К сожалению, Константино не дожил до этого момента.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Комиссия МАГАТЭ не сможет прибыть на ЗАЭС к назначенному времени
Жара в Испании этим летом унесла жизни свыше 4600 человек
Вхождение ДНР и ЛНР в состав РФ откладывается, референдума в сентябре не будет
Россия угрожает Молдове военными действиями в случае нападения на Приднестровье
Экс-посол Венгрии в США: премьер-министру Орбану плевать на Украину