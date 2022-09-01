Запорожская АЭС: глава МАГАТЭ говорит, что «увидел то, что должен был увидеть»

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявил, что «увидел то, что ему нужно было увидеть» во время инспекции на Запорожской атомной электростанции.

«За эти несколько часов мы смогли собрать много информации. Я увидел главное, что мне нужно было увидеть», — сказал Гросси российским СМИ.

Перед этим интервью, украинские военные в течение трех часов удерживали часть колонны миссии МАГАТЭ на подконтрольной Киеву части прилегающей к АЭС.

Шеф МАГАТЭ Рафаэль Гросси, напомним, возглавляет миссию из 14 специалистов в области атомной энергетики из разных стран мира, которые занялись, наконец, инспектированием Запорожской АЭС.