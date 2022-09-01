Гонконг хочет ввести «обратный карантин для тех, кто еде в Китай
Гонконг надеется ввести «обратный карантин» для людей, отправляющихся в материковый Китай. Это позволит открыться для соседнего технологического города Шэньчжэнь после нескольких месяцев ограничений.
Гонконгский лидер Джон Ли сказал, что официальные лица материкового Китая поддержали данную идею.
Речь идет о том, чтобы жители Гонконга проводили время на карантине в городе перед поездкой на материк.
Схема «обратного карантина» потребует, чтобы жители оставались в изоляции в Гонконге, прежде чем въезжать в соседний Шэньчжэнь, без необходимости проходить обязательный в Китае 7-дневный карантин в отеле и три дня в последующие дни дома.
Предложение прозвучало на фоне того, что в Гонконге снова растет число случаев заболевания COVID-19. Медлу тем город готовится принять крупную банковскую конференцию и международные игры по регби.
Во время брифинга Ли сказал, что необходимо обеспечить систему, позволяющую наладить регулярный поток людей из Гонконга в Шэньчжэнь.
Гонконг закрыл границу с материком и остальным миром более чем на 2,5 года в соответствии с политикой Китая «нулевого COVID», направленной на подавление вспышек по мере их возникновения с помощью жестких ограничений.
Город с населением 7,3 миллиона человек сильно зависит от международного бизнеса и путешествий, а ограничения нанесли ущерб его экономике и привели к отъезду десятков тысяч жителей.
Опубликовано: Светлана Репина
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