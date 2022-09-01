Диетолог Эми Гудсон назвала 4 признака того, что пора перестать сидеть на диете

Сидеть на диете длительное время достаточно сложно, особенно при жестких ограничениях. Диетолог Эми Гудсон говорит, что неэффективная диета может стать опасной для здоровья и помешать потере веса.

Если диета оказывает негативное влияние на здоровье, ее нужно прекратить. Первый тревожный признак – повышение уровня холестерина.

Ограничение фруктов и цельнозерновых продуктов приводит к сокращению пищевых волокон в рационе. Между тем растворимая клетчатка нужна для контроля уровня холестерина.

Постоянное чувство голода также указывает на необходимость сменить режим питания. Диетолог рекомендует записывать все, что было съедено в течение дня.

По таким записям можно определить, чего не хватает в рационе, добавить в него при необходимости немного белка или дополнительный перекус.

Постоянное чувство усталости, в том числе после ночного сна, может указывать на нерациональное питание.

Так бывает, когда люди потребляют неправильную пищу или едят недостаточно. Углеводы и белки должны быть в каждом приеме пищи.

При неправильной диете может не хватать сил на тренировки. Основная причина – недостаток углеводов, которые помогают поддерживать активность, а также высококачественных белков.