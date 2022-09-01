Россия назвала Международную космическую станцию опасной и непригодной для использования

Глава российского агентства «Роскосмос» заявил, что Международная космическая станция (МКС) опасна и непригодна для использования.

Заявление прозвучало на фоне планов России по выходу из проекта и запуску собственной станции.

Борисов отметил, что массовые отказы оборудования и старение деталей угрожают безопасности экипажа на 24-летней станции. Он напомнил, что технически у МКС превышены все гарантийные сроки.

Он также уточнил, что на станции начинается лавинообразный процесс выхода оборудования из строя, появляются трещины.

Глава «Роскосмоса» сказал, что российская станция будет вращаться вокруг Земли вокруг полюсов, что позволит ей наблюдать за гораздо большей частью обширной территории России и собирать новые данные о космическом излучении.

МКС была запущена в 1998 году и непрерывно эксплуатируется с ноября 2000 года в рамках американо-российского партнерства, в которое также входят Канада, Япония и 11 европейских стран.

В прошлом месяце Борисов представил модель планируемой российской станции, которая, по его словам, будет открыта для сотрудничества с «дружественными странами».

Он заявил, что Россия ищет пути взаимодействия с ближайшими коллегами, в первую очередь с Китаем, чтобы объединить усилия для исследования Луны и дальнего космоса.