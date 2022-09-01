Траурная церемония прощания с Михаилом Горбачевым перенесена на два часа

Мероприятие назначено на 3 сентября, и вместо обозначенных ранее 10 часов утра оно состоится в 12:00. Попрощаться с первым президентом СССР можно будет в Колонном зале Дома Союзов в Москве.

Прийти сюда смогут все желающие, вход будет свободным. Похоронят знаменитого политического деятеля на Новодевичьем кладбище в субботу 3 сентября.

Тело Горбачева будет помещено в родовом захоронении рядом с телом его супруги Раисы Максимовны.

Смерть 91-летнего экс-президента СССР констатировали 30 августа после тяжелой продолжительной болезни.

31 августа Владимир Путин отправил близким Горбачева телеграмму с соболезнованиями.

Нынешний президент РФ отметил важность деятельности Михаила Сергеевича в области просвещения и благотворительности, развития гуманитарной сферы.

Также Путин назвал Горбачева видным политиком, оказавшим "огромное влияние на ход мировой истории".

Опубликовано: Храмова Оксана

 

 





 

 

 

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