Траурная церемония прощания с Михаилом Горбачевым перенесена на два часа
Мероприятие назначено на 3 сентября, и вместо обозначенных ранее 10 часов утра оно состоится в 12:00. Попрощаться с первым президентом СССР можно будет в Колонном зале Дома Союзов в Москве.
Прийти сюда смогут все желающие, вход будет свободным. Похоронят знаменитого политического деятеля на Новодевичьем кладбище в субботу 3 сентября.
Тело Горбачева будет помещено в родовом захоронении рядом с телом его супруги Раисы Максимовны.
Смерть 91-летнего экс-президента СССР констатировали 30 августа после тяжелой продолжительной болезни.
31 августа Владимир Путин отправил близким Горбачева телеграмму с соболезнованиями.
Нынешний президент РФ отметил важность деятельности Михаила Сергеевича в области просвещения и благотворительности, развития гуманитарной сферы.
Также Путин назвал Горбачева видным политиком, оказавшим "огромное влияние на ход мировой истории".
Опубликовано: Храмова Оксана
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Комиссия МАГАТЭ не сможет прибыть на ЗАЭС к назначенному времени
Жара в Испании этим летом унесла жизни свыше 4600 человек
Вхождение ДНР и ЛНР в состав РФ откладывается, референдума в сентябре не будет
Россия угрожает Молдове военными действиями в случае нападения на Приднестровье
Экс-посол Венгрии в США: премьер-министру Орбану плевать на Украину