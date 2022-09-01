Китай потребовал от США отказаться от ограничений на экспорт технологий из-за Nvidia, в Америке частично согласились
Китайское правительство призвало Вашингтон отменить ограничения на экспорт технологий после того, как разработчик чипов Nvidia Corp. заявил, что выпуск нового продукта может быть отложен, а некоторые работы могут быть перенесены из Китая.
Nvidia заявила, что компании нужна лицензия правительства США для экспорта любого продукта с производительностью, равной ее графическим чипам A100 или выше, в Китай, Гонконг или Россию.
Министерство торговли Китая обвинило Вашингтон в злоупотреблении экспортным контролем для ограничения продаж полупроводников в Китай. В нем говорится, что ограничения торговли нарушат цепочки поставок и восстановление мировой экономики.
Представитель министерства Шу Цзюэтин заявил, что американская сторона должна немедленно прекратить свою ошибочную практику, одинаково относиться к компаниям из всех стран, в том числе из Китая, и делать больше для содействия мировой экономической стабильности.
Nvidia Corp заявила в четверг, что правительство США разрешило экспорт, необходимый для завершения разработки ее флагманского чипа искусственного интеллекта.
Это произошло на следующий день после того, как стало известно, что Вашингтон ограничил поставки двух чипов в Китай.
В своем заявлении Nvidia сообщила, что официальные лица США разрешили ей осуществлять экспорт, необходимый для поддержки американских клиентов A100, до 1 марта 2023 года.
Компании также было разрешено выполнять заказы на чипы через свое предприятие в Гонконге до 1 сентября 2023 года. По словам представителя Nvidia, китайские клиенты по-прежнему должны получать лицензии от правительства США на эту технологию.
Опубликовано: Светлана Репина
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