Книга Чарльза Буковски «Женщины» рассказывает о его непростых отношениях с женщинами

Многие книги Чарльза Буковски являются автобиографическими. Через своего персонажа Генри Чинаски писатель рассказывает о своих отношениях с женщинами.

У Буковски было три официальных супруги. Первой из них стала Джейн Куни Бейкер. С самого начала женщина страдала алкоголизмом, однако их брак продлился 8 лет.

Но сам Буковски не отказывал себе в увлечениях противоположным полом. Именно яркие отношения с многочисленными партнершами вдохновляли его на создание произведений.

Многие из них впоследствии узнали себя в персонажах романа. Например, прообразом Лидии Вэнс стала женщина по имени Линда Кинг, которая встречалась с писателем несколько лет.

Об особенностях их отношений говорит яркий факт: после совместной выпивки Буковский сломал своей подруге нос.

В романе Кинг представлена эгоистичной, взбалмошной, злой, а иногда и просто сумасшедшей. Ей такой образ не понравился.

Впоследствии женщина говорила в интервью, что Буковски был зол на нее, поэтому и писал о ней таким образом.

Она также объяснил, что рассталась с писателем не потому, что у него были другие женщины, а потому, что он ставил ее в известность о своих любовных приключениях. Впоследствии Линда выпустила собственный поэтический сборник, посвятив его Буковски.