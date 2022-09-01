Книга Чарльза Буковски «Женщины» рассказывает о его непростых отношениях с женщинами
Многие книги Чарльза Буковски являются автобиографическими. Через своего персонажа Генри Чинаски писатель рассказывает о своих отношениях с женщинами.
У Буковски было три официальных супруги. Первой из них стала Джейн Куни Бейкер. С самого начала женщина страдала алкоголизмом, однако их брак продлился 8 лет.
Но сам Буковски не отказывал себе в увлечениях противоположным полом. Именно яркие отношения с многочисленными партнершами вдохновляли его на создание произведений.
Многие из них впоследствии узнали себя в персонажах романа. Например, прообразом Лидии Вэнс стала женщина по имени Линда Кинг, которая встречалась с писателем несколько лет.
Об особенностях их отношений говорит яркий факт: после совместной выпивки Буковский сломал своей подруге нос.
В романе Кинг представлена эгоистичной, взбалмошной, злой, а иногда и просто сумасшедшей. Ей такой образ не понравился.
Впоследствии женщина говорила в интервью, что Буковски был зол на нее, поэтому и писал о ней таким образом.
Она также объяснил, что рассталась с писателем не потому, что у него были другие женщины, а потому, что он ставил ее в известность о своих любовных приключениях. Впоследствии Линда выпустила собственный поэтический сборник, посвятив его Буковски.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Великий русский композитор, автор "Бориса Годунова", Модест Петрович Мусоргский имел одну, но большую страсть - выпивку
Он даже умер в больнице от белой горячки. Алкоголь ощутимо мешал творчеству Мусоргского, так что остается только гадать, скольких произведений мы лишились из-за его вредной привычки.Подробнее...
-
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Комиссия МАГАТЭ не сможет прибыть на ЗАЭС к назначенному времени
ЕКА показало видение надувной лунной станции для колонизации спутника Земли
Вхождение ДНР и ЛНР в состав РФ откладывается, референдума в сентябре не будет
Жара в Испании этим летом унесла жизни свыше 4600 человек
Экс-посол Венгрии в США: премьер-министру Орбану плевать на Украину