Россия угрожает Молдове военными действиями в случае нападения на Приднестровье

Министр иностранных дел России Сергей Лавров косвенно предупредил, что война на Украине может распространиться на Молдову.

Российские миротворцы дислоцируются в Приднестровье. Кандидат на вступление в ЕС Молдова теперь требует их выхода.

Россия угрожает Молдове военными действиями, если безопасность российских войск регионе окажется под угрозой.

Таким образом, Молдове грозит военный конфликт с Россией, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Любая угроза безопасности российских войск (в Приднестровье) будет считаться нападением на Россию по международному праву», - отметил глава российской дипломатии.

Его заявление подчеркнуло опасения наблюдателей, что приднестровский регион, может быть втянут в конфликт на Украине.

Российские войска дислоцируются в Приднестровье с начала 1990-х годов, после того как регион отделился от Молдовы в результате вооруженного конфликта. Приднестровская Молдавская Республика признана Россией, но не международным сообществом. По мнению России, военное присутствие в Приднестровье должно обеспечить мир.

Республика Молдова, недавно получившая вместе с соседней Украиной статус кандидата в члены ЕС, требует вывода российских войск.