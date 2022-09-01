Россия угрожает Молдове военными действиями в случае нападения на Приднестровье
Министр иностранных дел России Сергей Лавров косвенно предупредил, что война на Украине может распространиться на Молдову.
Российские миротворцы дислоцируются в Приднестровье. Кандидат на вступление в ЕС Молдова теперь требует их выхода.
Россия угрожает Молдове военными действиями, если безопасность российских войск регионе окажется под угрозой.
Таким образом, Молдове грозит военный конфликт с Россией, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Любая угроза безопасности российских войск (в Приднестровье) будет считаться нападением на Россию по международному праву», - отметил глава российской дипломатии.
Его заявление подчеркнуло опасения наблюдателей, что приднестровский регион, может быть втянут в конфликт на Украине.
Российские войска дислоцируются в Приднестровье с начала 1990-х годов, после того как регион отделился от Молдовы в результате вооруженного конфликта. Приднестровская Молдавская Республика признана Россией, но не международным сообществом. По мнению России, военное присутствие в Приднестровье должно обеспечить мир.
Республика Молдова, недавно получившая вместе с соседней Украиной статус кандидата в члены ЕС, требует вывода российских войск.
Опубликовано: Тарас Медведев
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