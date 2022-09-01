Жара в Испании этим летом унесла жизни свыше 4600 человек
Необычайно жаркое лето в этом году стало причиной смерти более 4,6 тыс. человек в Испании.
По сообщению "РИА Новости", чрезмерно жаркая погода в Испании этим летом убила тысячи людей.
По информации, предоставленной Институтом здоровья Карлоса III, начиная с первого дня лета и заканчивая 31 августа, небывалая знойная погода привела к гибели 4655 человек.
Из всех трех летних месяцев, самым смертоносным оказался июль. Именно в этом периоде зафиксированы максимальные показатели смертности, связанные с экстремальной жарой.
Так, в июле жертвами палящего солнца стали 2223 человека. Весь этот месяц, а также начало августа температурные показатели воздуха в Испании достигали отметок в 38-40 градусов по Цельсию.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Жара в Испании этим летом унесла жизни свыше 4600 человек
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