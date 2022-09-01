Яркой особенностью Достоевского был нескончаемый интерес к людям

Писатель любил знакомиться с новыми людьми, заговаривать на улице со случайными прохожими, при этом смотря собеседнику прямо в глаза и выспрашивая его обо всем на свете.

Таким образом Достоевский собирал материал для будущих произведений, формировал образы героев.

Когда замысел созревал, Фёдор Михайлович запирался и подолгу работал, забывая о еде и сне.

При этом он расхаживал по комнате и вслух проговаривал текст. Однажды с ним даже произошел курьезный случай.

Писатель работал над «Преступлением и наказанием» и громко рассуждал о старухе-процентщице и Раскольникове.

Лакей, услышав это из-за дверей, отказался обслуживать Достоевского. Ему показалось, что тот собирается кого-то убить.