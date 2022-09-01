Яркой особенностью Достоевского был нескончаемый интерес к людям
Писатель любил знакомиться с новыми людьми, заговаривать на улице со случайными прохожими, при этом смотря собеседнику прямо в глаза и выспрашивая его обо всем на свете.
Таким образом Достоевский собирал материал для будущих произведений, формировал образы героев.
Когда замысел созревал, Фёдор Михайлович запирался и подолгу работал, забывая о еде и сне.
При этом он расхаживал по комнате и вслух проговаривал текст. Однажды с ним даже произошел курьезный случай.
Писатель работал над «Преступлением и наказанием» и громко рассуждал о старухе-процентщице и Раскольникове.
Лакей, услышав это из-за дверей, отказался обслуживать Достоевского. Ему показалось, что тот собирается кого-то убить.
Опубликовано: Антон Райт
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