В жизни Элтона Джона было немало странных событий, о которых не все знают
Певец Элтон Джон никогда не скрывал своей сексуальной ориентации. Однако у него случались отношения с женщинами, и он даже был женат.
Его брак со звукооператором Ренатой Блауэл, которую он встретил после лечения от кокаиновой зависимости, продлился четыре года.
Потом он встретил девушку, выступавшую в кабаре, и чуть не женился на ней. Правда, она начала бить певца, и он сбежал за несколько недель до свадьбы.
Элтон Джон неоднократно пытался покончить с собой. Он включал в квартире газ, но открывал окна. Пил таблетки и бросался в бассейн, но заранее предупреждал о суициде.
Певец часть оказывается в центре скандалов. Например, он обозвал Мадонну «фонограммщицей», обвинил Дольче и Габбану в воспитании «синтетических детей».
Как-то Элтон Джон назвал гитариста «Rolling Stones» Кита Ричардса «жалким зрелищем» и «артритной обезьяной».
Настоящая страсть Джона – одежда. Он тратит на покупки по 10 млн фунтов в год. В его коллекции насчитывается более 250 000 очков, для них даже отведена отдельная комната.
Когда певец приезжает на гастроли, он требует отдельный номер для своих очков, причем там должна постоянно поддерживаться определенная температура воздуха.
Опубликовано: Светлана Репина
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