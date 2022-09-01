Дочь Валерия Меладзе Софико вышла замуж
23-летняя девушка не любит суеты и внимания со стороны прессы, несколько лет назад она даже закрыла соцсети.
Софико Меладзе - одна из трех дочерей Ирины Малухиной и певца.
После развода с супругой Валерий Меладзе построил семью с Альбиной Джанабаевой, но с дочерьми отношения не прерывал, сообщает Экспресс газета.
23-летняя девушка - средняя из дочерей. Софико поступила в МГИМО, и подыскала себе работу, чтобы быть финансово самостоятельной.
В мае стало известно о ее помолвке, а теперь - о свадьбе с Саввой Байбаковым.
Молодые люди отметили это событие в компании родных и друзей.
Фото невесты выложила в соцсети ее сестра Арина. Подписчики поздравили молодоженов и пожелали счастья.
Присутствовали ли на торжестве отец и его нынешняя жена Альбина Джанабаева, неизвестно.
Также ничего неизвестно о женихе - он личность непубличная, у молодого человека даже нету соцсетей.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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