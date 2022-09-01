Великий русский композитор, автор "Бориса Годунова", Модест Петрович Мусоргский имел одну, но большую страсть - выпивку
Он даже умер в больнице от белой горячки. Алкоголь ощутимо мешал творчеству Мусоргского, так что остается только гадать, скольких произведений мы лишились из-за его вредной привычки.
По злой иронии судьбы его самый знаменитый портрет был написан Репиным в те годы, когда композитор окончательно потерял себя.
Мусоргский является новатором музыкального языка, самым ярким композитором «Могучей кучки», его часто называют предтечей современной музыки в России. Им написаны знаменитая опера «Хованщина» и цикл «Картинки с выставки».
Мусоргский плохо оркестровал свои произведения, их приводили в порядок его коллеги по «кучке» — Римский-Корсаков и Цезарь Кюи.
Причины сумасшествия и ранней смерти композитора (в 42 года) до сих пор остаются за ширмой «белой горячки».
О том, что алкоголизм может быть симптомом психического расстройства, в те времена почти не знали, только близкие друзья были в курсе, как сильно Модест Петрович страдал за своего главного персонажа — народ, — так, что в конце концов идентифицировал себя с ним и потерял собственную личность.
Опубликовано: Антон Райт
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