Великий русский композитор, автор "Бориса Годунова", Модест Петрович Мусоргский имел одну, но большую страсть - выпивку

Он даже умер в больнице от белой горячки. Алкоголь ощутимо мешал творчеству Мусоргского, так что остается только гадать, скольких произведений мы лишились из-за его вредной привычки.

По злой иронии судьбы его самый знаменитый портрет был написан Репиным в те годы, когда композитор окончательно потерял себя.

Мусоргский является новатором музыкального языка, самым ярким композитором «Могучей кучки», его часто называют предтечей современной музыки в России. Им написаны знаменитая опера «Хованщина» и цикл «Картинки с выставки».

Мусоргский плохо оркестровал свои произведения, их приводили в порядок его коллеги по «кучке» — Римский-Корсаков и Цезарь Кюи.

Причины сумасшествия и ранней смерти композитора (в 42 года) до сих пор остаются за ширмой «белой горячки».

О том, что алкоголизм может быть симптомом психического расстройства, в те времена почти не знали, только близкие друзья были в курсе, как сильно Модест Петрович страдал за своего главного персонажа — народ, — так, что в конце концов идентифицировал себя с ним и потерял собственную личность.