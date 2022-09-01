Россия может вложить 70 млрд долларов в китайские юани, чтобы ослабить рубль

По информации Bloomberg, Россия рассматривает возможность покупки до 70 миллиардов долларов в китайских юанях и других валютах у «дружественных» стран, чтобы притормозить стремительный рост рубля.

Рубль резко упал сразу после начала конфликта России и Украины в конце февраля, когда западные страны ввели санкции в отношении банковской системы России.

Но с тех пор он вырос почти на 40% по отношению к доллару благодаря ограничениям российского центрального банка на отток валюты и резкому повышению процентных ставок, а также благодаря доходам от экспорта энергоресурсов.

Одной из проблем Москвы является то, что валюта сейчас может оказаться слишком сильной по отношению к доллару и евро.

Министр финансов России Антон Сиуланов заявил в июне, что Кремль готов использовать свои резервы в иностранной валюте, чтобы влиять на обменный курс.

В течение многих лет Россия сосредоточила свою экономическую политику на наращивании валютных резервов с помощью долларов и евро.

Но страна работает над переходом на другие валюты с тех пор, как западные санкции заморозили половину его резервов в размере 640 миллиардов долларов.

Помимо китайского юаня, «дружественными» валютами считаются турецкая лира, южноафриканский ранд и дирхам Объединенных Арабских Эмиратов.