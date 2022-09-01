Россия предупредила Молдову о возможной военной конфронтации
Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил Молдову в четверг, что угроза безопасности российских войск в отколовшемся регионе Приднестровья может спровоцировать военную конфронтацию с Москвой.
Россия разместила миротворческие силы в Приднестровье с начала 1990-х годов, когда в результате вооруженного конфликта большая часть региона была выведена из-под контроля Молдовы.
Россия заявляет, что ее армия находится там для поддержания мира и стабильности, но Молдова хочет, чтобы Москва вывела свои войска.
Лавров заявил, что любые действия, которые будут угрожать безопасности российских войск в Приднестровье, будут рассматриваться по международному праву как нападение на Россию.
Он сравнил ситуацию с Южной Осетией, когда на российских миротворцев напал Саакашвили, тогда – президент Грузии.
Этот инцидент в 2008 году привел к пятидневной войне, в ходе которой российские войска захватили несколько грузинских городов.
Вскоре после этого Москва признала Южную Осетию и еще одну отколовшуюся от Грузии территорию, Абхазию, независимыми.
Приднестровье, которое в значительной степени зависит от поддержки Москвы, сообщило о серии нападений в апреле, что еще больше усилило напряженность, которая и без того была высокой.
Опубликовано: Светлана Репина
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