Россия предупредила Молдову о возможной военной конфронтации

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил Молдову в четверг, что угроза безопасности российских войск в отколовшемся регионе Приднестровья может спровоцировать военную конфронтацию с Москвой.

Россия разместила миротворческие силы в Приднестровье с начала 1990-х годов, когда в результате вооруженного конфликта большая часть региона была выведена из-под контроля Молдовы.

Россия заявляет, что ее армия находится там для поддержания мира и стабильности, но Молдова хочет, чтобы Москва вывела свои войска.

Лавров заявил, что любые действия, которые будут угрожать безопасности российских войск в Приднестровье, будут рассматриваться по международному праву как нападение на Россию.

Он сравнил ситуацию с Южной Осетией, когда на российских миротворцев напал Саакашвили, тогда – президент Грузии.

Этот инцидент в 2008 году привел к пятидневной войне, в ходе которой российские войска захватили несколько грузинских городов.

Вскоре после этого Москва признала Южную Осетию и еще одну отколовшуюся от Грузии территорию, Абхазию, независимыми.

Приднестровье, которое в значительной степени зависит от поддержки Москвы, сообщило о серии нападений в апреле, что еще больше усилило напряженность, которая и без того была высокой.