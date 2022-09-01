Лодка-сауна и йога с козами возродят туризм в Швейцарии

Организация по продвижению швейцарского туризма разворачивает полномасштабную рекламную кампанию для стимулирования туристической активности.

Чтобы побудить путешественников приехать в Швейцарию этой осенью, организация по продвижению туризма альпийской страны запускает кампанию, посвященную необычным мероприятиям, ориентированным на природу и благополучие.

В меню: лодка-сауна и йога в горах с козами. Рекламная кампания только что стартовала в Швейцарии и скоро в соседних странах, Германии, Австрии, Италии, а также во Франции, сообщил AFP в четверг представитель Switzerland Tourism.

Она направлена на поддержку туристической отрасли осенью, в низкий сезон, на который приходилось всего 17% ночей в отелях в 2019 году, в конце летнего сезона, когда в этом секторе наблюдался явный подъем, но он не вернулся к допандемическому уровню.

Кампания подчеркивает предложение спа и велнеса на лоне природы, включая лодку-сауну, которая плывет по озеру Люцерн, недалеко от Люцерна. Здесь также выделяются лесные бани, йога и походы с козами в кантоне Граубюнден или винная терапия на террасах Лаво, чьи виноградные лозы украшены оранжево-красными цветами над Женевским озером, с горячей ванной в меню с бокалом шасла, массаж и пилинг кожи виноградными выжимками.



Привлечь внимание международных клиентов

В осенний сезон в Швейцарии преобладают местные покупатели, ищущие идеи для пеших прогулок. Из-за ограничений на поездки во время пандемии их вес еще больше увеличился: осенью 2021 года швейцарская клиентура провела 4,1 миллиона ночей в отелях, что на 29% больше, чем в 2019 году.

Но Switzerland Tourism, агентство по продвижению туризма в Швейцарии, намерено активизировать свою рекламную кампанию за рубежом дать импульс сектору, используя желание путешествовать в попытке увеличить пребывание иностранных туристов перед летним сезоном, зимой, когда европейские туристы стекаются на склоны.

В то время как основные туристические направления, такие как Франция и Испания, испытали заметное возвращение иностранных туристов в течение лета, Швейцария испытала подъем в течение лета, но не вернулась к допандемическому уровню.

В середине августа Управление по туризму Швейцарии провело первоначальную оценку летнего сезона, оценив, что до возвращения к цифрам за 2019 год еще далеко. Согласно предварительным данным Федерального статистического туристов в июле по-прежнему было на 15% меньше по сравнению с их уровнем 2019 г. В первом полугодии они все еще были почти на треть ниже своего допандемического уровня.