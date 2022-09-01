Лодка-сауна и йога с козами возродят туризм в Швейцарии
Организация по продвижению швейцарского туризма разворачивает полномасштабную рекламную кампанию для стимулирования туристической активности.
Чтобы побудить путешественников приехать в Швейцарию этой осенью, организация по продвижению туризма альпийской страны запускает кампанию, посвященную необычным мероприятиям, ориентированным на природу и благополучие.
В меню: лодка-сауна и йога в горах с козами. Рекламная кампания только что стартовала в Швейцарии и скоро в соседних странах, Германии, Австрии, Италии, а также во Франции, сообщил AFP в четверг представитель Switzerland Tourism.
Она направлена на поддержку туристической отрасли осенью, в низкий сезон, на который приходилось всего 17% ночей в отелях в 2019 году, в конце летнего сезона, когда в этом секторе наблюдался явный подъем, но он не вернулся к допандемическому уровню.
Кампания подчеркивает предложение спа и велнеса на лоне природы, включая лодку-сауну, которая плывет по озеру Люцерн, недалеко от Люцерна. Здесь также выделяются лесные бани, йога и походы с козами в кантоне Граубюнден или винная терапия на террасах Лаво, чьи виноградные лозы украшены оранжево-красными цветами над Женевским озером, с горячей ванной в меню с бокалом шасла, массаж и пилинг кожи виноградными выжимками.
Привлечь внимание международных клиентов
В осенний сезон в Швейцарии преобладают местные покупатели, ищущие идеи для пеших прогулок. Из-за ограничений на поездки во время пандемии их вес еще больше увеличился: осенью 2021 года швейцарская клиентура провела 4,1 миллиона ночей в отелях, что на 29% больше, чем в 2019 году.
Но Switzerland Tourism, агентство по продвижению туризма в Швейцарии, намерено активизировать свою рекламную кампанию за рубежом дать импульс сектору, используя желание путешествовать в попытке увеличить пребывание иностранных туристов перед летним сезоном, зимой, когда европейские туристы стекаются на склоны.
В то время как основные туристические направления, такие как Франция и Испания, испытали заметное возвращение иностранных туристов в течение лета, Швейцария испытала подъем в течение лета, но не вернулась к допандемическому уровню.
В середине августа Управление по туризму Швейцарии провело первоначальную оценку летнего сезона, оценив, что до возвращения к цифрам за 2019 год еще далеко. Согласно предварительным данным Федерального статистического туристов в июле по-прежнему было на 15% меньше по сравнению с их уровнем 2019 г. В первом полугодии они все еще были почти на треть ниже своего допандемического уровня.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
Польша требует от Германии репатриации в 1,3 трлн долларов за потери во Второй мировой войне
Лидер польской партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский заявил, что Польша оценивает свои потери во время Второй мировой войны, причиненные Германией, в 6,2 трлн злотых (1,32 трлн долларов).Подробнее...
-
США и союзники приближаются к установлению потолка цен на российскую нефть
США и их союзники по G7 планируют встретиться в пятницу, чтобы обсудить ограничение цены на российскую нефть, шаг, который может сократить доходы, поступающие в казну Москвы, но рискует привести к резкому росту цен на нефть.Подробнее...
-
Доктор Доктор Ноэль Янг назвал 8 вещей, которые ускоряют старение
Доктор Ноэль Янг, сотрудник по клиническим инновациям в компании по тестированию крови на дому Thriva говорит, что выглядеть моложе или старше своего биологического возраста можно не только из-за генетики.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Комиссия МАГАТЭ не сможет прибыть на ЗАЭС к назначенному времени
Британский бомбардировщик, сбитый во время Второй мировой войны, будет извлечен из голландского озера
Вхождение ДНР и ЛНР в состав РФ откладывается, референдума в сентябре не будет
Германия переходит на новую систему энергосбережения
Экс-посол Венгрии в США: премьер-министру Орбану плевать на Украину