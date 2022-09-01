В ФРГ хотят объявить траур по причине смерти Михаила Горбачева
Маркус Зёдер предложил немцам почтить уход из жизни знаменитого советского политика и первого президента СССР трауром.
Лидер партии ХСС сделал заявление в связи со смертью М. С. Горбачева:
"В Германии должен быть объявлен траур по Михаилу Горбачеву"
По мнению немецкого политика, советский президент много сделал для Германии:
"Он является одним из отцов воссоединения и подарил миллионам людей свободу. Германия должна уважать это. Горбачев отстаивал путь к миру и свободе и является примером для подражания, особенно в наше время"
Смерть знаменитого советского лидера наступила на 92-ом году жизни как следствие тяжелой болезни почек.
Михаил Горбачев скончался 30 августа 2022 года, прощальная церемония и похороны первого президента СССР назначены на 3 сентября.
Опубликовано: Храмова Оксана
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