Германия переходит на новую систему энергосбережения

В Германии цены на бензин и общественный транспорт резко выросли 1 сентября, так как истек срок действия государственных субсидий.

Цены на природный газ, который половина всех домохозяйств использует для отопления, и на электроэнергию взлетели до небес, а на цены на продукты питания влияет растущая инфляция.

Постановление об энергосбережении вступает в силу сегодня сроком на шесть месяцев. Вот что это влечет за собой:

Розничные магазины могут больше не держать свои двери открытыми в течение дня, чтобы сократить потребление электроэнергии для кондиционирования воздуха, когда на улице жарко, и для отопления в холодные зимние дни.

Световая реклама должна быть выключена после 10 часов утра, за редким исключением. Если реклама служит безопасности дорожного движения, она остается включенной, например, в железнодорожных подземных переходах. Уличные фонари также остаются включенными, и витрины магазинов могут продолжать освещаться.