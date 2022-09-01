Германия переходит на новую систему энергосбережения
В Германии цены на бензин и общественный транспорт резко выросли 1 сентября, так как истек срок действия государственных субсидий.
Цены на природный газ, который половина всех домохозяйств использует для отопления, и на электроэнергию взлетели до небес, а на цены на продукты питания влияет растущая инфляция.
Постановление об энергосбережении вступает в силу сегодня сроком на шесть месяцев. Вот что это влечет за собой:
Розничные магазины могут больше не держать свои двери открытыми в течение дня, чтобы сократить потребление электроэнергии для кондиционирования воздуха, когда на улице жарко, и для отопления в холодные зимние дни.
Световая реклама должна быть выключена после 10 часов утра, за редким исключением. Если реклама служит безопасности дорожного движения, она остается включенной, например, в железнодорожных подземных переходах. Уличные фонари также остаются включенными, и витрины магазинов могут продолжать освещаться.
Опубликовано: Силивончик Алина
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Германия переходит на новую систему энергосбережения
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